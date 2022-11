A la Une .. Il est bientôt expulsé avec ses 18 chiens, un appel à la solidarité est lancé

​L’association APEBA lance un appel à la solidarité. Une personne va être mise à la rue ce jeudi 10 novembre. Ce monsieur possède 18 chiens et devra donc se séparer de la quasi totalité de ses protégés. Par LG - Publié le Dimanche 6 Novembre 2022 à 17:13

"S’il-vous-plaît, nous avons besoin de vous pour ces loulous et ce monsieur qui dédie sa vie à ses toutous", lance l’association APEBA ce dimanche. Une course contre la montre est engagée avant jeudi prochain.



Comme à chaque opération de la sorte, les regards se tournent vers les foyers qui pourront contribuer. Des familles d’accueil et des associations sont espérées pour 13 chiens car le monsieur bientôt expulsé souhaite garder 5 chiens auxquels il est très attaché.



"Ces chiens sont magnifiques, très bien éduqués, obéissants, propres, sociables avec congénères et les femelles toutes stérilisées. Il n'a pas fait de reproduction incontrôlée mais tous ces chiens ont été sauvés des squats de Saint-Denis, ceux du Bas de la Rivière et ceux vers la gare routière du Barachois... ces dernières années en les sortant juste avant les tortures. Nous l'avons rencontré hier. Ses récits sont effrayants. Il demande de l'aide et accepte de placer en famille d'accueil et mettre à l'adoption 13 de ses chiens. Ils sont de petite à moyenne taille, âgés entre 6 mois et 3 ans, décrit l’association. On étudie toutes vos propositions. Les chiens seront identifiés et stérilisés sur financement du projet APEBA."



L’aide de la mairie de Saint-Denis est également la bienvenue sur le volet social. "On demande à la mairie et aux services du CCAS de l'aider à être relogé" avec cette même date butoir.