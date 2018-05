Il envoie des SMS chauds à une autre femme, elle le poignarde

Les faits sont très simples. Monsieur et Madame rentrent de soirée le 17 avril 2016 à 5h du matin, fortement alcoolisés. Il passe la nuit chez elle, à Saint-Denis. Elle fouille dans son téléphone et trouve des SMS à caractère sexuel adressés à une ex-copine. Et là, rien de plus normal, elle s’énerve. Elle hurle. Moins normal : elle s’empare d’un couteau. Selon elle, les mots "plante-moi comme ça je vais retrouver ma mère" sont une provocation. Il s’endort, n’y croyant évidemment pas.



Son avocate, Me Briot, qui la représente devant le tribunal correctionnel, reconnaît la colère d’une femme face à ce genre de réaction dans une situation pareille. Certes… Mais de là à… Une seconde plus tard, elle lui plante le couteau dans le ventre. Erreur. Et ça elle le sait, qu’elle a fait "une grosse bêtise" car tous les bons réflexes, elle les a par la suite : elle jette le couteau par terre, appelle au secours pour alerter les voisins et appelle les pompiers.



Heureusement, le couteau n’a touché aucun organe vital et son pronostic vital n’est pas engagé. Mais selon le médecin légiste, elle aurait pu le tuer.



A 26 ans, la prévenue est une femme sans histoires. En relation avec son compagnon depuis quelques années, ils n’avaient pas d’enfants car lui ne se sentait pas prêt. Mais alors qu’il entretient une relation parallèle avec une autre femme, cette dernière tombe enceinte. Une nouvelle difficile à encaisser. Donc lorsqu’elle découvre ensuite les SMS adressés à une ex, elle s’enflamme.



Elle a été condamnée à 30 mois de prison dont 24 avec sursis. Les 6 mois restant pourront être aménagés.