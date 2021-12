A la Une . Il entre par le toit pour voler, tombe et se casse les deux talons

Les faits se sont déroulés à Saint-Benoit dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 4 heures du matin. Un homme s'est introduit par effraction dans un supermarché pour y faire ses courses. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 07:45

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, il est un peu plus de 4 heures du matin lorsqu'un homme décide d'aller faire ses courses dans un supermarché de Saint-Benoit. Compte tenu de l'heure et voulant sans doute éviter la foule des grand jour, il décide de passer par le toit. Tout ne se passe pas comme prévu et, le gentlemen cambrioleur de circonstance, tombe du toit dans le magasin et se blesse aux deux membres inférieurs.



Ne pouvant plus marcher et soucieux de ne pas être retrouvé à terre à l'ouverture du magasin, il prend un manche à balai et se fait des béquilles de fortune. Il parvient à s'enfuir. Le gérant ne pourra que constater l'effraction du magasin à son ouverture et déposera plainte. Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Saint-Benoit prennent alors l'affaire en main. Ils découvrent via les vidéos de surveillance, que l'homme est tombé du toit en entrant.



Ils commencent leurs investigations par le GHER, qui confirme qu'un homme s'est fait soigner pour deux talons cassés. Ils se rendent ensuite chez le blessé qui ne pourra que leur avouer son méfait. Il est ensuite placé en garde à vue. L'homme sera convoqué au tribunal pour répondre de ses actes le 18 aout 2022 dans le cadre d'une COPJ pour vol par effraction. Selon le gérant du supermarché, le préjudice dru vol est estimé à 10 000€.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité