Il engloutit une quinzaine de Dodo: Contrôlé à 0,89 g/l de sang après 9h de dégrisement

Comme trop souvent, un multirécidiviste de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique était jugé ce matin dans le cadre de la comparution immédiate.



Avec 5 condamnations à son "palmarès" pour des faits similaires, s'ajoutait cette fois un accident suivi d'un délit de fuite.



Alors qu'il circulait sur le front de mer de Saint-Denis le 22 avril dernier vers minuit, il percute un véhicule et continue tranquillement sa route malgré les appels de phares du conducteur. Voyant que l'individu ne s'arrête pas et poursuit son chemin en zigzaguant, le conducteur finit par appeler la police. C'est en s'arrêtant sur le parking des Bains de Minuit que le contrevenant sera finalement interpellé.



Il engloutit une quinzaine de Dodo



Le prévenu, totalement ivre, ne peut même pas souffler dans l'éthylotest. Placé en dégrisement, il sera relevé un taux de 0,89 mg/l de sang 9 heures après son arrestation. Il avoue à la barre avoir consommé une quinzaine de Dodo. La procureure le présente comme un danger public dès qu'il est au volant et demande une peine exemplaire d'un an de prison avec 6 mois de sursis, une annulation de permis d'un an et la confiscation de son véhicule assorti d'un mandat de dépôt.



La juge le déclare finalement coupable et suis les réquisitions de la procureure. Cependant, elle porte le sursis mise à l'épreuve à 3 ans. Elle prononce une obligation de soins et de travail ainsi que la confiscation de sa voiture.