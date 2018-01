Faits-divers Il démonte celui qui a dépucelé sa fille de 24 ans : 9 mois ferme

Un cinquantenaire a monté, avec son fils, une expédition punitive contre un jeune homme qui a eu une relation sexuelle avec sa fille, âgée de 24 ans. La jeune femme avait rencontré son amant à l'hôpital psychiatrique, où elle séjournait car, insiste son père, elle est fragile psychologiquement. Le père "protecteur" a écopé de 9 mois de prison ferme plus 9 mois de sursis hier au tribunal de Saint-Pierre.



Le contexte familial est particulier, la mère s'est suicidée il y a deux ans, et la fille fait régulièrement des tentatives de suicide. Les femmes semblent bien fragilisées dans cette famille. Le père se retrouve à gérer seul deux "enfants", et prend à coeur de les protéger.



La jeune femme, à sa sortie d'hôpital, demandait régulièrement à son père la permission de voir le jeune homme, diagnostiqué schizophrène. Le père refusait, estimant sa fille "trop fragile". Il finit par céder, mais au retour de cette visite, il retrouve sa fille bouleversée, et lui tire les vers du nez. La jeune femme avoue un rapport sexuel, mais nie qu'il fût consenti. Persuadé que sa fille a été violée, le père emmène son fils "parler" au jeune schizo.



Après avoir persuadé le jeune homme de monter dans sa voiture, le père se met à le frapper avec un bout de bois, lui fait croire qu'il est au téléphone avec la police à qui il demande s'il doit le tuer ou pas, terrifiant le jeune malade psychiatrique. Puis il le force à se déshabiller, lui confisque ses vêtements avant de le laisser repartir nu comme un ver et couvert de bleus.



Une vengeance qui lui vaut 18 mois de prison dont 9 avec sursis, tandis que le frère écope de 6 mois de sursis. Une enquête est en cours quant aux accusations de viol.







