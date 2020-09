A la Une . Il défigure son cousin avec un couteau à pain

Un homme a été condamné pour avoir frappé son cousin avec un couteau à pain cette semaine. Avec la révocation d’un ancien sursis, il part en prison pour deux ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 07:53 | Lu 748 fois

Jamais Jérémy C. ne présentera ses excuses à sa victime, pourtant de sa famille. Le jeune homme était présenté au tribunal correctionnel hier pour avoir frappé son cousin avec un couteau à pain, le blessant sérieusement comme le relatent nos confrères du Quotidien.



Les faits remontent au milieu de cette semaine. Jérémy C. était chez une amie et avait consommé alcool et zamal. Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’il a vu son cousin arrivé chez la jeune femme. Par jalousie, il se saisit d’un couteau à pain et frappe son rival au bras et au milieu du visage. La victime a dû subir une intervention chirurgicale.



Lors du procès, le prévenu s’est muré dans le mutisme. Son casier judiciaire comprend quatre mentions pour acte de violence. Le tribunal l’a envoyé en prison pour deux ans, notamment par la révocation d’un ancien sursis. Il a interdiction de posséder une arme pendant 5 ans et d’approcher de sa victime pour 3 ans.



