Il croit à une blague, un maire reçoit pour sa ville 200.000 euros d'une inconnue

La volonté de la défunte sera respectée. Un notaire parisien du 7ème arrondissement a appelé le maire de la commune d’Arc-lès-Gray pour lui signifier qu’une personne décédée, Madame Bondon, avait fait un legs.



"J’ai sincèrement cru à une blague…", affirme l’élu à l’Est Républicain. Ces 200.000 euros représentaient 2,5 % du patrimoine de la défunte.



"En contrepartie, nous devons entretenir la tombe de l’oncle et du grand-père de cette dame que nous ne connaissons pas mais que nous remercions vivement", précise Xavier Coquibus, maire de cette ville située dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour cette ville de seulement 2500 habitants, dont le budget de fonctionnement annuel est de 2,7 million d’euros, "c’est quelque chose d’inouï", ajoute le maire.



En léguant cette somme, la défunte a donc formulé le voeu que les tombes de ses proches, décédés dans les années 1940 et 50, soient entretenues, mais aussi que la ville vienne en aide aux personnes âgées. "À charge d’Arc-lès-Gray d’aider les vieillards déshérités et les malades de la commune", a-t-elle fait savoir dans son testament. Le maire a ainsi prévu de sanctuariser cette somme pour l’affecter au besoin de son Centre communal d’action sociale.



Odette Bondon, veuve et non remariée, était sans héritier réservataire. En plus de la somme dédiée à cette commune, son testament listait également l’association caritative Les Petits frères des pauvres et celle des Petites sœurs des pauvres comme destinataires de 10% de son patrimoine.