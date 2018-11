Il crie sa colère contre les gilets jaunes : "Déblok la moucate là, sinon bézment va péter"

Sa vidéo est devenue virale sur le net.



Un Réunionnais a choisi Facebook pour exprimer toute sa colère contre les Gilets jaunes qui bloquent les routes.



"Déblok la moucate là, sinon bézment va péter". C'est l'une des expressions les moins agressives et les plus imagées que nous ayons trouvées pour vous résumer son message.



Une vidéo à voir absolument par tous ceux qui commencent à en avoir marre d'être bloqués et de ne pas pouvoir aller travailler. Ou tout simplement d'aller acheter de la nourriture...