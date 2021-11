Il crible de plombs son rival pour une histoire de scooter : 10 ans de réclusion

Un banal accident de scooter entre deux Saint-Andréens qui se connaissaient depuis peu aurait pu se terminer par un drame absolu. Steven Chan Thu, 22 ans au moment des faits, estimait que Jean Wilson Anilha lui devait encore de l'argent. Ce 8 septembre 2019, excédé par les insultes dont il était sûr d'être l'objet, il s'était rendu un première fois rue de l'Odéon à Saint-André. Au bout de la résidence, son rival se trouvait avec des amis en train de pique-niquer. Il avait demandé à lui parler et de se mettre à l'écart. Mais l'autre avait refusé, lui indiquant qu'il pouvait s'exprimer devant tout le monde.



Steven Chan Thu avait quitté le parking une dizaine de minutes avant de revenir armé. Barre de fer ou fusil, quelque chose dépassait du bas de son pantalon, ce qui avait semé la panique. Se sentant directement menacé, Jean Wilson Anilha avait détalé vers les escaliers du bâtiment. Alors qu'il s'élançait sur les premières marches, il avait reçu un coup de fusil dans le dos, au niveau du bras. Un second coup avait été tiré en l'air. Le tireur présumé était tranquillement retourné à son véhicule et avait pris la fuite.



Réfugié dans un premier temps dans l'appartement de sa sœur avec laquelle il vivait, Jean Wilson Anilha avait été transporté d'urgence à l'hôpital par des amis.



A l'issue de trois jours de cavale, son agresseur s'était rendu de lui-même aux forces de l'ordre. Les investigations n'ont jamais permis de retrouver l'arme ni le véhicule dans lequel Steven Chan Thu s'était présenté. Au fil de la procédure, la préméditation a été retenue dans les charges pesant contre lui.



Jugé ce lundi et mardi devant la cour d'assises, l'accusé a pu expliquer sa version des faits. La victime défendue par Me Mihidoiri Ali a également raconté son cauchemar faisant suite à des faits d'une banalité affligeante. 15 ans de réclusion criminelle ont été requis par l'avocate générale, Fanny Gauvin. En défense, Me Sébastien Navarro et le bâtonnier Georges-André Hoarau ont tenté de convaincre le jury populaire que leur client n'avait eu aucune intention de tuer.



Après un court délibéré, la présidente de l'audience criminelle a annoncé la décision des jurés : Steven Chan-Thu est condamné à 10 ans de réclusion pour tentative de meurtre; la préméditation n'a pas été retenue.