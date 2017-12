Il conduit ivre, sans permis, son fils dans la voiture, et provoque un accident : 6 mois ferme

C'est un récidiviste, il n'a donc pas eu droit à l'indulgence du tribunal. Un père de 33 ans, originaire de Saint-Benoît, conduisait son fils de 7 ans, ivre mort, lorsqu'il a percuté une voiture à l'arrêt vendredi soir, à Saint-Benoît. Tranquillement, il se plie à la rédaction d'un constat, lorsque l'autre conducteur sent son haleine alcoolisée, et appelle la police. Calmement, le père attend les policiers, et se soumet sans heurt à un contrôle d'alcoolémie.



Le test révèle pas moins de 1,06 g d'alcool par litre de sang, et les policiers pensent alors embarquer le père en garde à vue. Mais le petit garçon est terrorisé, et les policiers convoquent donc le contrevenant au commissariat le lendemain, convocation à laquelle il se rend sans broncher.



Le tribunal s'étonne du passé judiciaire très fourni du père de famille, déjà condamné à 24 mois de prison, et ayant 8 inscriptions sur son casier, notamment pour conduite sans permis. Devant un tel palmarès, le tribunal a condamné l'homme à 12 mois de prison dont 6 avec sursis, et mise à l'épreuve.