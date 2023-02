A la Une . Il circule sans gants, sans permis, sous stupéfiants mais avec son bracelet

Un jeune majeur de 20 ans comparaissait ce lundi pour des fais de conduite sans permis, sous zamal et sous l'empire de la cocaïne. Il a été interpellé le 2 février dernier devant la case de sa grand-mère après avoir provoqué une course-poursuite avec la police du Port. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 10:33

Dylan B. circule sur son scooter 125 cm3 sans gants le 2 janvier dernier dans les rues du Port. La police le remarque et décide de la contrôler mais sans succès puis qu'il prend la fuite, entamant une course-poursuite. Il prend tellement de risques que les agents décident, après l'avoir identifié, de cesser la poursuite afin de ne mettre personne en danger.



Interpellé plus tard devant le domicile de sa grand-mère, Il est contrôlé sans gants, sans permis, sous zamal et sous cocaïne. En revanche, il est équipé d'un bracelet électronique à la cheville. Il a également en poche une convocation pour des faits identiques en date du 14 janvier dernier avec un autre scooter. Malin, il a fait mettre les deux machines au nom de sa mère et de sa grand-mère vu qu'il n'a pas le droit de les conduire.



"Les choses ne semblent pas changer vous concernant", tance le président qui lui rappelle qu'il est en récidive pour des faits identiques commis le 26 mars 2022. Le jeune homme est quelque peu connu de la justice car s'il n'a que deux mentions au casier, l'une d'elle concerne son implication dans un trafic de stupéfiants. L'autre mention concerne des délits routiers. "Il fait tout simplement ce qu'il veut ! Il s'affranchit des règles alors qu'il est sous bracelet. Il entame une course-poursuite et se retourne pour narguer les policiers alors qu'il devrait se faire petit. C'est une défiance envers la justice", fustige le parquet qui requiert 18 mois de prison ferme, deux fois quatre mois pour les refus d'obtempérer et la confiscation des deux scooter.



"Les faits sont parfaitement matérialisés mais c'est une évidence, il est immature", répond la défense. "Ce n'est pas une volonté de provoquer, il ne se rend pas compte des conséquences de ses actes. Il est jeune et il remet toujours à plus tard ce qu'il doit faire. La peine de 26 mois de prison me parait excessive", plaide la robe noire.



Après délibération, le prévenu est reconnu coupable. Il est condamné à 9 mois de prison, deux fois 2 mois de plus pour les deux refus d'obtempérer - le 2 février et le 14 janvier - ainsi que la confiscation du scooter ayant servi le 2 février. Il est maintenu en détention.



