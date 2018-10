Il caillasse une voiture et blesse un enfant : 1 an de prison

C'est une histoire de rivalité familiale qui dégénère: un enfant a fait les frais de la brouille entre deux familles de la Possession. A l'origine de la brouille, une rupture amoureuse, qui entraine des bagarres récurrentes entre les deux clans.



Mardi dernier, le prévenu est en train de ramasser du bois, quand la soeur de son ancienne compagne passe devant lui, elle conduit son enfant à la crèche. L'homme voit rouge, et lance un premier galet sur le pare-brise, qu'il abime. La jeune femme poursuit sa route tant bien que mal, malgré les zébrures sur le pare-brise.



L'homme jette alors un second galet, sur la vitre côté conducteur, qui vole en éclats. L'homme ne se contente pas de ces dégâts et lance un troisième galet dans la lunette arrière, mais cette fois, un éclat de verre atteint l'enfant assis derrière, le blessant au visage, relate ce matin la presse écrite.



Au tribunal, le prévenu assurait hier n'être pas au courant de la présence de l'enfant dans la voiture de son ex belle-soeur. Cette dernière a rétorqué que l'enfant s'est mis à crier de terreur dès le premier jet de pierre, mettant à mal la défense de l'ancien amoureux. Le tribunal a tranché, l'homme écope d'un an de prison ferme.