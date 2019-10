A la Une .. Il brûle un portrait de Macron à Gillot : Un Ste-Marien de 19 ans fera face à la justice





Le parquet de Saint-Denis alors informé a saisi la Section de Recherches de la gendarmerie de l’enquête, indique la gendarmerie ce vendredi. À partir de la vidéo qui circule en ligne, la SR va mener des investigations pour partie sur le terrain, pour partie sur la toile. Le portrait du Président Macron provient d’un cadre qui a manifestement été décroché ou dérobé dans une collectivité publique.



En fin d’après-midi le 24 octobre, l’auteur est identifié par les militaires de la SR. Il s’agit d’un Sainte-Marien de 19 ans travaillant dans le secteur du bâtiment actuellement sans emploi qui a déjà fait parler de lui dans un passé récent pour des faits d’outrage et rébellion vis-à-vis des représentants des forces de l’ordre, poursuit la gendarmerie.

Entendu depuis ce matin dans les locaux de Vérines, l’homme a reconnu sa participation aux faits et en assumer les conséquences. Il nie cependant avoir décroché le portrait officiel ni savoir d’où il provient.

Il risque d’être poursuivi pour vol de la photographie (portrait) ou recel de vol, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes lors d’une manifestation sur la voie publique, injure publique envers le président de la République par image ou moyen de communication électronique.



Le jeune a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Il sera convoqué pour répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 11 février 2020. Ils étaient plusieurs centaines à manifester mercredi après-midi aux abords de l'aéroport Roland Garros à l'approche de l'arrivée d'Emmanuel Macron à La Réunion. Pendant cette manifestation, les manifestants avaient exhibé un portrait de Macron "emprunté" à une collectivité publique. Plusieurs personnes ont ensuite commencé à essayer de brûler le portrait du chef de l'État. Les images filmées par un téléphone portable ont été diffusées sur Facebook.







