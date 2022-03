A la Une . Il boit un Cot au volant, croise des gendarmes et provoque un accident

Un Tamponnais a été jugé hier par le tribunal correctionnel pour avoir provoqué un accident devant une école primaire de la ville. Sans permis et sous "l’effet", c’est pour avoir bu un Cot au volant que la Gendarmerie lui a demandé de s’arrêter. Son délit de fuite a failli très mal tourner. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 09:27

Lorsque Jimmy* prend sa voiture le 29 juillet 2021, il a tout du gros lot pour les forces de l’ordre en cas de contrôle. Âgé de 20 ans, il n’a pas le permis, sa voiture n’a pas d’assurance, il vient de fumer du zamal et a déjà été condamné pour tout cela. Malgré tout, il prend quand même le volant.



Malheureusement pour lui, il croise les gendarmes dans une rue du Tampon. Il est alors en train de boire un Cot en conduisant. Pensant qu’il s’agit d’une bière, les forces de l'ordre lui demandent de s’arrêter. Jimmy va au contraire tenter de s’enfuir et une course-poursuite va s’engager.



Il manque de percuter deux voitures avant de perdre le contrôle de son véhicule. Il s’encastre dans un mur de l’école Georges Besson, détruisant au passage une fontaine à eau. Heureusement que cela s’est produit durant les vacances scolaires, car il s’agissait de l’heure de sortie des écoles.



Jimmy n’étant pas assuré, la commune du Tampon n’a pas pu se faire dédommager les travaux qui s’élèvent à 1.117 euros.



À la barre du tribunal, le prévenu explique qu’il possède une voiture sans avoir de permis pour aller travailler. Il ne semble pas vraiment réaliser la gravité de ses actions.



"On est sur une scène qui aurait pu finir en carnage"



Une attitude qui agace prodigieusement la procureure. "Il n’est en règle sur rien. Il se lance dans une course-poursuite en plein centre-ville du Tampon à 16h. Il a manqué de peu de percuter deux véhicules. On est sur une scène qui aurait pu finir en carnage. Je ne sais pas s’il se rend bien compte. Finalement, c’est l’accident qui l’arrête", souligne-t-elle avant de requérir 6 mois de prison avec sursis, l’interdiction de passer le permis et l’obligation de rembourser la mairie.



Me Stéphanie Saint-Bertin, qui défend Jimmy, ne va pas remettre en cause les faits, mais va plutôt s’attacher à présenter la personnalité de son client. "Vous avez un jeune homme qui s’assume. Il n’a pas de soutien de famille après avoir été abandonné dans sa jeunesse. Il aurait pu basculer dans la délinquance, mais a toujours cherché du travail. S’il perd son CDI, il va se retrouver à la rue et alors ce sera l’engrenage. On est sur une dynamique favorable le concernant".



Retenant la récidive légale, le tribunal le condamne à 6 mois de prison sous surveillance électronique. Il a interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 6 mois. Il doit rembourser la commune du Tampon et payer 200 euros d’amende.



*Prénom d’emprunt



