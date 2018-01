Justice Il boit trop et répond par la violence dès qu'on le lui fait remarquer

[Comparution immédiate] Ce mardi matin, VB né en 1982, comparaissait pour des faits de violence avec ITT en état d'ivresse en état de récidive. Il devait être jugé pour quatre affaires. Cependant la gravité des faits ainsi que l'absence des victimes de deux des affaires ont conduit la juge à disjoindre ces deux dossiers.



Restaient donc deux dossiers à juger. La première agression se passe à St-Benoît, le 4 décembre dernier. Le prévenu, complètement ivre, entre dans un commerce. Le propriétaire s'adresse à VB : "achète ou pars !" Le prévenu fait alors de grands gestes en direction du gérant. Il s'approche et lui assène deux coups de poing au visage.



La seconde agression s'est produite au domicile de VB. Il vit avec sa compagne, MB, depuis 5 ans. Il loge chez elle gratuitement. Il sort le matin du 14 décembre dernier et rentre à 14h30 fortement alcoolisé. Sa compagne, voyant son état, lui fait des reproches sur son addiction à l'alcool. Il la chasse de chez elle. S'en suivent des insultes et des menaces à son encontre tout au long de la journée. VB continue à boire tout l'après midi, et vers 19h, il s'en prend physiquement à la jeune femme en lui jetant un objet au visage. Excédée, elle ira déposer plainte.



Le procureur de la République, rappelle que dans les deux cas, VB est en état de récidive pour des faits antérieurs. Il souligne que le prévenu n'a pas respecté la contrainte pénale d'une affaire précédente. Il plaide pour un sevrage forcé ... soit 4 à 6 mois de prison avec mandat de dépôt.



La juge, quant à elle, a suivi le procureur reconnaissant le prévenu coupable des faits de violences en état d'ivresse. Elle prononcera une peine de 4 mois de prison avec mandat de dépôt.





