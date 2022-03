A la Une .. Il boit, il conduit, il est reconduit... en prison

Les audiences se suivent et se ressemblent au tribunal judiciaire de Saint-Denis. C'est une fois encore des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis qui occupent l'audience de comparution immédiate alors que La Réunion a connu un dramatique week-end sur les routes. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 16:31

Lors d'une banale opération de sécurité routière effectuée par la police, Florent P. est contrôlé positif avec un taux de 1,46 g/l d'alcool dans le sang à 23h10 à Saint-Denis. Coutumier du fait avec trois mentions pour les mêmes motifs, le prévenu se retrouve devant le tribunal alors qu'il a effectué un séjour en détention en 2021 pour la même chose.



À la barre, pensant sans doute amadouer la présidente, il lui lance, penaud : "Je voudrais que vous saisissiez cette voiture". La magistrate lui rappelle que la carte grise n'est pas à son nom mais au nom de son ex-compagne. "Pour vous, le seul problème c'est que vous n'avez plus de permis ? Et la sécurité des autres ?!", tance la présidente.



Alors qu'il est sorti de détention en novembre dernier, la procureure requiert une peine de 6 mois de prison ainsi que la révocation de 6 mois du sursis précédent. Elle demande également son maintien en détention et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 1 an. "Avec son taux, on multiplie les risques forcement", conclut le parquet. "Il ne sait pas lire ni écrire, il a la volonté d'être soigné", plaide la défense. Florent P. est condamné à la peine de 6 mois de prison avec la révocation de 2 mois du sursis précédent. Il est maintenu en détention.



