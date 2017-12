Il bat sauvagement son chien avant de le manger

Les faits se déroulent dans la province de Hebei en Chine. Un homme qui participe à des courses avec son chien, bat violemment l'animal parce qu'il a perdu la course à laquelle il participait.



Il attrape alors le pauvre chien par les pattes et le fracasse au sol à plusieurs reprises. il hurle: "Tu m'as fait perdre de l'argent" avant d'achever l'animal.



Le tortionnaire a ensuite annoncé qu'il allait cuisiner et manger son chien. "Si votre chien n'est pas capable de faire la course, mangez -e!" dit il pour explique son geste.