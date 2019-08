Il avait été corrigé par sa mère en direct sur Facebook en 2016: 10 mois ferme pour le fils après une violente agression

Selon les informations du Quotidien, Roberto, 20 ans, était jugé hier au tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour des violences commises sur un homme âgé d'une quarantaine d'années le 22 août dernier dans un bar de Bois d'Olives (St-Pierre).La victime, rouée de coups et frappée à coups de tesson de bouteille, a eu une ITT de 10 jours.Lors de son audition, l'agresseur avait expliqué qu'il n'était plus la même personne après avoir consommé de l'alcool et de l'artane indique le média.Pour cette agression, il écope de 10 mois de prison. A sa sortie, il devra, en plus de rembourser la victime, se soigner et respecter sa mise à l'épreuve.