A la Une .. Il avait accusé l'institut Pasteur d'avoir créé la Covid-19, la Justice le condamne pour diffamation

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 15:46 | Lu 494 fois

La vidéo tournait en boucle depuis le 17 mars dernier sur les réseaux sociaux, reprise par tous les conspirationnistes ou plus simplement ceux qui ne croyaient pas à une origine naturelle du coronavirus. Son auteur y accusait l'institut Pasteur d'avoir créé le virus, renvoyant notamment à un brevet déposé en 2004.



Le tribunal correctionnel de Senlis l'a condamné hier à 5.000€ d'amende avec sursis pour diffamation publique, selon des informations publiées par l'Institut et le Parquet.



"Les propos tenus, faux et sans fondement, ont malheureusement provoqué des réactions massives et l'Institut Pasteur, ses collaborateurs et, pour certains, leurs familles ont reçu des messages, appels téléphoniques et/ou des courriels haineux, des injures et menaces", a indiqué l'Institut dans un communiqué, avant d'indiquer que "pour la première fois depuis sa création en 1887", il s'était vu contraint à porter plainte pour diffamation.



Le brevet invoqué par l'internaute est authentique mais concerne un virus différent du Coronavirus à l'origine de l'actuelle pandémie. Le code génétique concerné dans le brevet de 2004 porte sur une souche du SRAS, un autre Coronavirus qui toucha 8.000 personnes dans 30 pays en 2002-2003 et fit plus de 700 morts, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



En outre, s'il existe bel et bien des brevets déposés sur des codes génétiques de virus, cela ne veut pas dire qu'ils ont été créés en laboratoire.



Le rôle de l'institut Pasteur, créé en 1888, est précisément de travailler sur les virus émergents pour mettre au point des traitements et des vaccins.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité