A la Une . Il annule la soirée de Saint Valentin, elle lui porte deux coups de marteau en pleine tête pour le punir

Dans un contexte de violences conjugales et d'emprise, une Salazienne a porté deux coups de marteau à son conjoint dans son sommeil. Ce dernier s'en sort avec 15 jours d'ITT. La quinquagénaire a expliqué son geste devant le tribunal correctionnel de St-Denis. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 10:01

"Elle revient de loin. Elle a vécu la misère absolue", avance l'avocate d'Isabelle B., une Salazienne de 51 ans. Me Catherine Moissonnier fait ensuite un parallèle entre le vécu de sa cliente et l'histoire de Jacqueline Sauvage pour appeler le tribunal correctionnel de St-Denis à la clémence. Mère de sept enfants, la prévenue n'a cessé d'alterner la vie commune avec des conjoints violents après avoir subi des abus dans son enfance, "le cercle non vertueux des violences conjugales" décrit le président de l'audience.



Pour autant, la quinquagénaire avait retrouvé l'amour avec Raymond depuis un an. Mais l'homme peu éduqué avait pris le dessus et maltraitait sa compagne. "Je me suis dit, il va changer", raconte Isabelle B. décrivant ses sentiments sincères avec cet homme qui pourtant, l'humiliait, la jugeait durement et la rabaissait.

"Je l'aime donc il va changer"



Bien sûr, Raymond n'avait jamais changé et le climat s'était détérioré entre les deux conjoints. Jusqu'à cette veille de soirée de Saint Valentin où une sortie en amoureux était prévue. Mais l'annulation de dernière minute avait rendu la compagne furieuse et une énième dispute avait éclaté. Alors que le malheureux avait fini par s'endormir, Isabelle B. lui avait porté deux coups de marteau au niveau du crâne. Elle avait ensuite fait disparaître son arme et n'avait pas appelé les secours. Au réveil, Raymond s'était dirigé vers la salle de bains où il avait croisé Isabelle une marmite d'eau bouillante à la main qu'elle avait jetée dans sa direction dans un geste de surprise. À moins que...



Ecchymoses et hématomes sur tout le corps



Racontant ses malheurs à ses proches, Isabelle B. avait fini par les écouter et était allée se dénoncer. Inculpée au départ de tentative de meurtre, l'affaire s'était dégonflée au profit d'une poursuite pour des violences aggravées par deux circonstances : l'arme et le fait que le destinataire des coups soit conjoint. Malgré les ecchymoses et les hématomes qui couvraient son corps au moment des faits, le geste de la prévenue n'a pas été retenu comme étant un geste de défense, mais plutôt le résultat d'une "insatisfaction amoureuse" ainsi que l'a résumé la représentante de la société. Cette dernière a tout de même pris en compte l'altération du discernement d'Isabelle dans un contexte anxio dépressif qui aurait nécessité une hospitalisation.



24 mois dont 12 avec sursis probatoire ont été proposés au tribunal qui a suivi ses réquisitions. La peine est aménageable avec un bracelet électronique.