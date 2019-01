Il agresse sexuellement une fillette, et plaide "l'accident"

Les faits remontent à juin 2018, un enseignant à la retraite aurait proposé, à la sortie du collège, de raccompagner une fillette de 12 ans chez elle. Mais il l'aurait amenée dans un champ de canne, la caressant et lui demandant de faire de même. Trois jours plus tard, le sexagénaire serait retourné à la sortie d'école, donnant rendez-vous à la fillette au même endroit dans l'après-midi.



Mauvaise surprise pour le pédophile présumé: la fillette l'attend bien dans le champ de cannes, mais avec ses parents. Le sexagénaire prend la fuite, mais le père de la petite prend une photo de la plaque d'immatriculation. Rapidement identifié, le sexagénaire est interpellé, et de nombreuses vidéos pédopornographiques sont retrouvées sur son disque dur.



Hier, en audience au tribunal, le sexagénaire demandait sa remise en liberté, plaidant l'accident de parcours et la dépression, pour expliquer la détention des images pédopornographiques. Quant à l'agression sexuelle, il a dit que la petite lui rappelait son séjour à Mayotte...



Le sexagénaire reste en détention, malgré son appel au secours, il affirme en effet être maltraité par ses co-détenus, indique le Quotidien. L'instruction du dossier touchant à sa fin, le pédophile présumé sera bientôt jugé.