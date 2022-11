La grande Une Il agresse sexuellement une ado de 13 ans : "C'était pour la rassurer car elle se trouve grosse et moche"

Qu'il soit un vieux macho égocentrique, un homme qui sexualise toutes ses relations avec les femmes, un père trop tactile ou un délinquant sexuel, Jean J., 56 ans, sera bientôt fixé sur son sort. Il risque de partir pour trois ans derrière les barreaux. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 16:37

Jessica avait 13 ans lorsqu'elle a atterri à La Réunion pour des vacances dans le sud de l'île avec ses grands-parents maternels ainsi qu'une cousine. Tous étaient hébergés chez une parente éloignée et son nouveau conjoint. Ce dernier se montrait particulièrement attentif aux enfants. Il les emmenait faire des activités et les mettait en confiance.



Le soir du réveillon de Noël, la jeune fille s'était isolée pour téléphoner à ses parents. Alors que tout le monde dormait, le conjoint, Jean J., 50 ans, l'avait embrassée et lui avait mis la main sous le pull pour lui caresser la poitrine. Le lendemain, il était entré dans sa chambre et avait poussé l'exploration des parties intimes de la jeune fille plus loin tout en lui faisant toucher son sexe en érection.



Plusieurs fois, le quinquagénaire lui avait dit "qu'il l'aimait". La relation s'était poursuivie après le départ de l'adolescente via une messagerie. Jean J. lui avait écrit pour lui déclarer sa flamme et lui demander de lui envoyer des photos d'elle dénudée. Il avait annoncé sa venue prochaine en métropole précisant : "Je vais te faire l'amour".



Il annonce sa visite en métropole



En métropole justement, Jessica perdait du poids et sa mère s'était inquiétée pour elle. Elle avait découvert les messages du quinquagénaire et les faits qui s'étaient déroulés à La Réunion. Elle avait porté plainte.



Le 27 octobre dernier, Jean J. était dans le prétoire de la cour d'appel pour contester la condamnation à 3 ans de prison ferme prononcée par le tribunal de St-Pierre. "Les messages que j'ai écrits, c'était des déconnades", indique le prévenu à l'attention du président de l'audience, Jacques Rousseau, qui n'a pas gouté cet humour. "J'ai l'habitude de dire aux gens que je les aime. Et en plus, elle voulait savoir comment ça se disait en créole", a insisté le prévenu pour se justifier. Reconnaissant qu'il l'avait embrassée et lui avait touché la poitrine, Jean J. a expliqué "son intention de la rassurer car elle se trouvait grosse et moche".



Il sexualise ses comportements avec tous les femmes



Malheureusement pour l'intéressé, sa fille apprenant les faits avait déposé plainte à son tour pour une agression sexuelle commise alors qu'elle avait entre 6 et 7 ans. Alors que sa mère et son petit frère dormaient, Jean J. lui auraient imposé des caresses intimes en lui demandant de se taire. Une vengeance selon le prévenu qui assure n'avoir eu "aucune arrière pensée sexuelle avec sa fille" et n'avoir eu que des "gestes de père aimant".

Mais décidément, pas de chance pour Jean J.. Entre février et juillet 2018, voilà qu'il faisait des travaux d'aménagement chez une cliente sexagénaire. Celle-ci s'était plainte de son côté "tactile" et avait rapporté qu'il avait tenté de lui toucher les seins et de l'embrasser. Lors d'une ultime visite de chantier, il avait réussi à passer sa main sous ses vêtements.



Un comportement de "vieux macho égocentrique" pour l'avocat de la défense qui plaide une peine adaptée à un chef d'entreprise qui emploie 26 personnes, qui fait une thérapie et apprend ce qu'est l'empathie.



"Le chemin de monsieur est encore long" répond la partie accusatrice appuyant sur le fait que le mis en cause sexualise toutes ses relations avec les femmes quelque soit leur âge. 4 ans de prison, dont un avec sursis probatoire et une incarcération immédiate ont été requis par le parquet général ainsi qu'une inscription au fichier des délinquants sexuels.



La cour s'est donnée jusqu'au 8 décembre pour en décider.