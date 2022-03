La grande Une Il agresse sexuellement un adolescent dans un gîte

Un jeune homme de 27 ans comparaissait pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans dans le cadre de la comparution immédiate de ce lundi. Le prévenu avait été placé en détention provisoire vendredi dernier par le juge des liberté et de la détention. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 18:42

Un jeune de 27 ans, Samuel C., venu en vacances pour trois semaines à La Réunion, comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur. Il a caressé, masturbé et pratiqué un début de fellation à un adolescent de 12 ans alors qu'il était endormi.



Samuel C. est venu avec la cousine de sa mère adoptive en vacances à La Réunion pour trois semaines. Ils passent quelques jours en gite. Il est hébergé dans la même chambre que les deux enfants de celle-ci, dont la victime qui est âgée de 12 ans. Samuel C. dort sur le lit superposé alors que la victime dort au dessous. En pleine nuit, il se lève pour aller aux toilettes et alors qu'il y avait déjà pensé à maintes reprises, a une pulsion et se met à caresser le jeune garçon.



Dormant sur le ventre, la jeune victime s'est réveillée sentant les caresses et, gênée, a feint de dormir, espérant que cela s'arrête. Elle s'est ensuite retournée sur le dos.



"Il a voulu me manger le zizi"



C'est lorsque le prévenu a posé sa bouche sur son sexe qu'il a crié et hurlé en le traitant de "pédophile", réveillant fort heureusement tout le monde. "Il a voulu me manger le zizi", témoignera la victime avec l'innocence d'un enfant de 12 ans.



Les parents sont intervenus immédiatement, mettant fin à l'agression. Les gendarmes sont alors intervenus et l'agresseur, placé en garde à vue, reconnaîtra immédiatement les faits. La victime est dans un état de stress très important et, à ce jour, souffre de troubles du sommeil, d'états d'hyperéveil et régressif entrainant un sentiment d'insécurité.



Le prévenu, originaire de Roumanie, a été adopté à l'âge de 5 ans. Il était alors dans un orphelinat où il a connu les pires horreurs. Suivi depuis son plus jeune âge, le psychologue qui l'a ausculté pour l'audience indique une phobie d'impulsion. Il estime le prévenu atteint d'une altération au moment des faits mais note un état dangereux du patient s'il n'est pas soigné.



"Il doit être reconnu coupable et condamné"



"Les faits sont reconnus immédiatement", note la procureure. "L'enfant a tenté des manœuvres pour se soustraire mais en vain. La personnalité du prévenu attire l'attention, mais ça n'efface en rien l'infraction ! Son discernement était altéré au moment des faits mais il est accessible à une sanction pénale. Il doit être reconnu coupable et condamné car les faits sont extrêmement graves", requiert le parquet qui demande une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire renforcé, des obligations de soins et une interdiction d'activité avec des mineurs. "Je suis en accord total avec le parquet", répond la défense.



"Il fait parfois semblant de comprendre ce qu'on lui dit, mais ce n'est pas le cas, m'a expliqué sa mère adoptive au téléphone. Ce qu'il a vécu en Roumanie était vraiment costaud ! Heureusement que l'enfant a crié tout de suite et que ce n'est pas allé plus loin. Ce qui est important, c'est la reconnaissance de sa culpabilité. Sa mère attend mon appel pour qu'il prenne l'avion et qu'il rentre en métropole pour se faire soigner. Il faut absolument qu'il soit suivi", plaide la robe noire.



Agressé sexuellement à l'âge de 12 ans par un adolescent de 16 ans, le prévenu est condamné à la peine de 2 ans de prison assortis d'un sursis probatoire pour une période de 3 ans. Il a une obligation de soins en suivi psycho-sexuels et l'interdiction de tout contact avec des mineurs.



Regis Labrousse