Faits-divers Il agresse la secrétaire et le docteur de SOS médecin à 2h du matin

La nuit du 11 au 12 juillet dernier ne fut pas de tout repos pour SOS médecins nord. Il est 2h du matin lorsqu'un individu fortement alcoolisé fait irruption dans les locaux et agresse verbalement la secrétaire médicale. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 07:26

Jean-Yves N., 44 ans, a un besoin urgent de voir un psychiatre et, alors qu'il a beaucoup bu, il décide de rendre une visite qui n'a rien de courtoise à SOS médecins nord. Il insulte la secrétaire médicale et lui lance : "Je ne parle pas aux femmes, mi totoche a ou", puis s'en prend au mobilier. Le médecin de permanence, occupé avec un enfant en détresse respiratoire, sera obligé de sortir pour le prendre à part dans un autre cabinet.



Il s'installe, met les pieds sur le bureau et lui jette sa carte vitale à la figure. Loin de se calmer, il balance ce qu'il trouve, obligeant le médecin à retourner à l'accueil. Fort heureusement, le praticien finit par le maitriser en attendant la police. Il est contrôlé à 1,12 g/l d'alcool dans le sang, placé en dégrisement puis en garde à vue.

À la barre, il reconnait les faits, expliquant qu'il voulait que le docteur l'envoie par ambulance au CHU pour voir un psychiatre car il est lunaire et bipolaire. "Je souhaite me soigner", explique-t-il au président.



Comparaissant sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des faits identiques à la mairie de Saint-Denis en juin dernier, il prétend ne plus s'en souvenir. Interrogé sur les 14 mentions de son casier, le prévenu devient laconique, affirmant : "C'est du passé, j'ai payé, je n'ai rien à dire".



Le parquet souligne "la gravité des faits" et demande "une haute sanction au regard de son casier judiciaire" en requérant 2 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire ainsi que le maintien en détention.



"Il souhaite la détention afin d'être pris en charge pour régler son problème psychiatrique", répond la défense qui plaide pour une partie ferme moins importante.



Le prévenu est condamné à 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire. Un mandat de dépôt est décerné à son encontre.



