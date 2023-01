A la Une . Il abandonne son véhicule pour échapper à un contrôle, mal lui en a pris

Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière, appuyés par les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre et les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Plus de 602 infractions ont été relevées. Mobilisés également durant tout le weekend, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière, leur permettant de relever 122 infractions soit 9 délits et 113 autres diverses contraventions. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 09:30

Parmi les faits notables, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis ont intercepté samedi aux alentours de 17h un automobiliste qui circulait sur la RN2 à Petite-Île qui avait commis un refus de priorité. Ce dernier conduisait en étant sous l’emprise de stupéfiants, sans contrôle technique, avec une carte grise qui était encore au nom de l'ancien propriétaire. De plus, il détenait dans son véhicule deux bombes lacrymogènes. Sa voiture a été placée en fourrière administrative et l'intéressé devra s'expliquer devant le tribunal judiciaire de St-Pierre.



Sur la côte Ouest dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes de la brigade motorisée de St-Paul ont procédé à un contrôle des mobilités dans l’agglomération saint-pauloise. Six conducteurs ont été contrôlés avec un taux d'alcool supérieur à la limite autorisée et un autre a été testé positif aux stupéfiants, motivant la mise en fourrière administrative de deux véhicules pour une durée de 7 jours.



Au cours de la même soirée, un automobiliste a tenté de se soustraire aux vérifications relatives au conducteur et au véhicule en s'engageant précipitamment dans une ruelle peu avant le poste de contrôle. S'agissant d'une voie sans issue, cet automobiliste a fait le choix d'abandonner sa voiture devant l'entrée d'une propriété et de s'enfuir à pieds. Formellement identifié, le chauffard devra répondre ultérieurement de ses actes devant la justice. En attendant, son véhicule gênant la circulation dans l’impasse a été placé en fourrière.