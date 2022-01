A la Une . Igor Bogdanoff décède juste après son frère jumeau

Igor Bogdanoff est décédé ce lundi 3 janvier à l'âge de 72 ans, six jours après son frère jumeau Grichka, des suites du Covid-19. Par LG - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 21:21





"Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent. Igor Bogdanoff était père de six enfants.



Les deux frères avaient été repérés dans les années 70 après avoir publié un livre de vulgarisation scientifique intitulé Clefs pour la science-fiction, en 1976. Peu après, ils partageaient leur soif de compréhension de l'univers devant les caméras de TF1 pour animer une émission qui fera date dans le paysage audiovisuel français : Temps X, lancée à la télévision en 1979.



Il y a une semaine, le mardi 28 décembre,



