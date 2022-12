Communiqué Iedom : Les taux des crédits à l'habitat poursuivent leur hausse, tout comme ceux des crédits à l'équipement

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) a publié deux notes de conjoncture financière relatives aux taux des crédits à La Réunion. Les voici : Par N.P - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 11:15

TAUX DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS À LA RÉUNION 3E TRIMESTRE 2022

LES TAUX DE CRÉDITS À L’HABITAT POURSUIVENT LEUR REMONTÉE



À La Réunion, le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat progresse de 8 points de base (pdb), mais reste en deçà du niveau observé début 2021. Il s’élève à 1,28 % au 3e trimestre 2022 contre 1,20 % le trimestre précédent. La durée moyenne des prêts à l’habitat s’élève à 21 ans et demi, pour un montant moyen d’emprunt de 159 000 euros (en hausse de 6,7 % sur le trimestre).



Le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation augmente de 5 pdb (3,59 % au 3e trimestre 2022). La durée moyenne des prêts personnels est de 5 ans, pour un montant moyen de 17 600 euros.



Les taux appliqués à La Réunion restent proches de ceux appliqués en France entière, à l’exception des taux moyens des découverts, plus élevés.





TAUX DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES À LA RÉUNION 3E TRIMESTRE 2022

HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT DES CRÉDITS À L’ÉQUIPEMENT



Le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits à l’équipement progresse de 63 points de base (pdb) entre avril et juillet 2022, pour s’établir à 2,37 %, son point le plus haut depuis fin 2016. Ces crédits sont, pour la totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu moins de 12 ans. Le montant moyen a doublé sur le trimestre et se situe à 425 000 euros.



Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie échéancée augmente de 68 points de base (pdb) par rapport à avril 2022 et s’élève ainsi à 1,74 % en juillet 2022. Les deux tiers de ces crédits sont souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu plus de 3 ans et demi.



Le taux d’intérêt moyen concernant les découverts progresse fortement ce trimestre (+318 pdb) à 5,95 %, mais reste légèrement en deçà du niveau observé un an auparavant.