Rubrique sponsorisée Idriss Raja, une CCIR nouvelle pour faire avancer l'économie réunionnaise

Ce commerçant dionysien milite aux côtés de Myriam Boullay sur la liste " Bâtissons La Réunion de Demain" pour piloter la destinée de la CCI de La Réunion. Alors que l'élection bat son plein, Idriss Raja développe son choix.





ce chef d'entreprises veut travailler dans le sens du développement durable et aider les indépendants et auto entrepreneurs.



Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 17:00

www.batissons.re Chef d'entreprise, ce commerçant de Saint-Denis voudrait donner une impulsion nouvelle à la CCIR. Idriss Raja veut s'engager auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour les petits commerçants. Il souhaite une Chambre ouverte à toutes les entreprises, qui puisse faire avancer l'économie de La Réunion.