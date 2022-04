Mayotte Identification des deux incendiaires des véhicules des responsables communaux de Ouangani

Le 28 septembre dernier, puis le 14 octobre et à nouveau le 16 octobre, trois véhicules étaient détruits par le feu. La Gendarmerie de Mayotte, après les constatations d'usage et eu égard à la nature des victimes, a très vite établi un lien avec la municipalité de Ouangani, le maire étant lui-même concerné par ces dégradations. L'enquête a livré ses secrets et permis d'appréhender les coupables. Par NP - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 11:23

L'hypothèse d'une origine criminelle des faits, le maire de la commune étant lui-même concerné, a rapidement été privilégiée. L'enquête, confiée à la section de recherche de Mamoudzou, a permis d'appréhender les incendiaires.



En effet, comme le précise la Gendarmerie de Mayotte : "Entamée en flagrant délit, l’enquête a été poursuivie sous la forme d’une commission rogatoire et a permis, en l’absence de témoignage, de mettre en œuvre des investigations hautement techniques et d’identifier le commanditaire ainsi que l’incendiaire. Ils sont tous les deux incarcérés à la maison d’arrêt de Majicavo dans l’attente de leur jugement prochain en audience correctionnelle au Tribunal de Mamoudzou".