La grande Une Identification d'un corps calciné: La prothèse sera examinée Une prothèse portée par la personne retrouvée morte dans une voiture à Saint-Denis pourrait accélérer son identification.





Le corps calciné serait celui d'un homme porteur d'une prothèse. C'est d'ailleurs cette prothèse, qui comporte un numéro de série, qui sera aussi examinée ce jeudi tant l'état du corps est très dégradé.



On en sait un peu plus également sur les circonstances qui ont conduit à la découverte du corps seulement deux jours après l'incendie qui avait touché le véhicule lundi soir. Dans ce parking souterrain de cette résidence du chef-lieu, seul ce véhicule a pris feu.



Le corps était allongé dans la voiture, ce qui aurait rendu sa détection difficile immédiatement après l'extinction de l'incendie. L'inspection de l'identification criminelle a également révélé la découverte de plusieurs bouteilles d'alcool dans l'habitacle. Aucun indice ne tend à privilégier la piste criminelle pour l'instant.



A la suite des premiers constats réalisés ce mercredi, mais sous réserve d'investigations complémentaires, le sous-sol de la résidence ne présenterait pas toutes les garanties en matière d'extraction de fumée. Le corps découvert ce mercredi matin à Saint-Denis n'a toujours pas été identifié. Aucun signalement de personne disparue ne correspondrait, à cette heure, aux maigres indices retrouvés sur place ce matin.