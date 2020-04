Ibrahim Patel relance une nouvelle fois les 24 maires sur l'exonération de la CFE

"Malheureusement, à ce jour, je n'ai eu aucun retour de votre part". Dans une lettre envoyée à l'ensemble des maires de l'île, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, Ibrahim Patel, leur demande une nouvelle fois d'exonérer les entreprises de leur territoire de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures.



Le président de la chambre consulaire appelle également les édiles à faciliter la suspension du versement des redevances d'occupation domaniale.