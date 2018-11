Ibrahim Patel jugé pour abus de biens sociaux et falsification de chèques

Ibrahim Patel n’en a pas fini avec le tribunal de Champ Fleuri. Mais il ne s’agit cette fois-ci pas du scandale de fraude électorale au sein de la CCIR qui a fait la une de la presse locale la semaine dernière. Interpellé puis mis en examen pour fraude électorale, corruption active et recel, le président de la Chambre de commerce et d’industrie est actuellement sous contrôle judiciaire.



Il s’agit ce vendredi d’une toute autre affaire d’abus de biens sociaux et falsification de chèques qui date de 2013. Ibrahim Patel devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel en tant que gérant de la société Yameirha Food dont le siège se trouve au 55 bis rue Marius et Ary Leblond à Saint-Paul.



Les rapports locataire/propriétaire des lieux se passent bien au début, Ibrahim Patel louant d’abord les locaux sans incident notoire pour 651 euros par mois. Mais en mars 2014, l'homme politique aurait arrêté de verser le loyer puis aurait sous-loué à la société Réuni Assurances pour un loyer de 1030 euros. Autrement dit, une sous-location illégale fructueuse alors que celui qui était déjà président de la CCIR continuait de ne pas honorer son loyer. Ibrahim Patel sera donc jugé pour ces faits ce vendredi.