A la Une . "Ibrahim Patel était le bouffon du président de Région Didier Robert et aujourd'hui, Pierrick Robert est le bouffon de Patel"

Pour Bruno Cohen, l'assemblée générale de la CCIR n'a été qu'une "mascarade". "Patel est de retour à la CCIR. Il n’exerce pas encore de fonction officielle au sein de cette chambre, mais cela ne saurait tarder", dénonce le chef de file de l'Union Péi. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 17:51

Le communiqué de Bruno Cohen :



Suite au simulacre d’assemblée générale des élus de la CCI de la Réunion de ce vendredi 17 juin 2022, que j’ai décidé de quitter en cours de séance, on ne peut que constater le retour de PATEL.



Comme cela a été évoqué dans la presse



Pour preuve, les membres élus du groupement UNION PEI ont été convoqués mercredi 15 et jeudi 16 juin, au sein des locaux de la CCIR à la demande de Pierrick ROBERT, pour l’attribution des diverses commissions permettant le fonctionnement de la chambre. PATEL était présent lors de ces discussions et c’est bien lui qui menait les débats, avec son bouffon silencieux à coté de lui.



PATEL a honteusement proposé aux élus du Groupement UNION PEI l’attribution d’une commission en échange de la signature d’un protocole d’allégeance à cette Présidence fantoche. Avec un mépris flagrant pour les élus, il leur a proposés des postes en totale inadéquation avec leur secteur d’activité et leurs compétences :

- Pour un spécialiste des énergies renouvelables : la commission de l’événementiel !

- Pour un pêcheur professionnel depuis l’âge de 14 ans : la commission des conflits d’intérêts !



Les élus UNION PEI ont bien sur refusé ce marchandage insultant pour leur personne et pour leur expérience professionnelle.



Tous ces gens se moquent éperdument des lois, des décisions de justice et des règles de l’institution qu’ils représentent ou qu’ils ont dirigées. Ils ne cherchent qu’à se maintenir en place par tous les moyens, pour leur intérêt personnel, leurs petits avantages, et leur semblant de pouvoir.



C’est pour ces raisons que j’ai quitté cette pseudo-assemblée générale, qui n’est qu’une mascarade. Il m’est intolérable de cautionner par ma présence de telles pratiques.



C’est aussi pour toutes ces raisons que je vais me joindre aux recours déposés par Pascal PLANTE devant la Tribunal Administratif, en intervention volontaire, pour soutenir de toutes mes forces ces recours ; pour réclamer l’annulation de ces élections résultant de pratiques mafieuses et pour demander la révocation du Président commettant dans ses fonctions une faute grave.



