A la Une . Ibrahim Patel et trois cadres de la CCIR jugés pour harcèlement moral

Ibrahim Patel, Patrick Honorine, Nicole Boyer et Aziz Amode comparaissent ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le procès avait été renvoyé une première fois en mars dernier, en raison de la grève des avocats. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 06:17 | Lu 493 fois

C'est une affaire de harcèlement moral qui va être jugée ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Sur le banc des prévenus, trois cadres de la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion et son président devront s'expliquer face à deux anciens salariés.



Il leur est reproché d'avoir "placardisé" deux salariés qui ont vu leur vie professionnelle basculer entre 2012 et 2014 : écartés dans un premier temps, le binôme reproche à Ibrahim Patel de les avoir mis sur la touche pour y placer, selon eux, l’un de ses proches.



Les deux employés ont ensuite continué à subir des rétrogradations de poste, ce qu’ils considèrent comme des déclassements déguisés. Ils affirment que le téléphone et l’ordinateur de leur bureau leur ont été retirés, et les lignes de leur portable professionnel, coupées.



C’est pour ces faits de harcèlement qu'Ibrahim Patel, président de la CCIR ainsi que trois autres cadres, Patrick Honorine, Nicole Boyer et Aziz Amode, sont attendus à la barre du tribunal de Champ Fleuri ce vendredi matin.



Regis Labrousse

