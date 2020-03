Ibrahim Patel et trois cadres de la CCIR jugés pour harcèlement moral : Le procès renvoyé

Deux salariés de la Chambre de commerce et d’industrie ont vu leur vie professionnelle basculer entre 2012 et 2014 : le binôme compétent a d’abord été éclaté par Ibrahim Patel pour y placer selon eux, l’un de ses proches.



Puis, les deux employés continuent de subir des rétrogradations de postes, voire ce qu’ils considèrent comme des déclassements déguisés: le téléphone et l’ordinateur de leurs bureaux leur ont été retirés, et les lignes de leurs portables professionnels ont été coupées.



C’est pour ces faits que le président de la CCIR ainsi que trois autres cadres, Patrick Honorine, Nicole Boyer et Aziz Amode, étaient à la barre du tribunal de Champ Fleuri ce mardi. En raison de la grève des avocats, l'affaire a été renvoyée au 16 octobre.