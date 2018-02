Ibrahim Patel à la rencontre des commerçants de Cilaos

En début d'après-midi, le président Ibrahim Patel s'est également félicité de la reconnaissance, par le Gouvernement, de l’état de catastrophe naturelle suite au passage de la tempête tropicale Berguitta.



Il rappelle que la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion met "l’ensemble de ses services à la disposition des entreprises pour les conseiller et les accompagner dans leurs démarches administratives."

Suite à la tempête Berguitta, Cilaos a été coupé du monde et les artisans du cirque en sont les premiers touchés. Ibrahim Patel s’est rendu sur place ce jeudi matin pour entendre les doléances des professionnels installés dans le cirque.Une conférence se tient actuellement dans le village, avec notamment la présence du président de la Région, Didier Robert, et son vice-président Dominique Fournel, élu en charge des routes. Plus d’une centaine d’entreprises sont également représentées.Ensemble, ils tendent ainsi à trouver quelles actions pourraient être mises en place pour soulager et aider les commerçants, contraints de composer avec une RN5 en mode alternat. Les artisans de Cilaos ont vu leurs ventes de produits locaux sur le reste de l’île chuter à cause des routes devenues quasi impraticables.