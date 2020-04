Economie Ibrahim Patel : "Le retour à une activité normale sera long et difficile" Les réactions d'Ibrahim Patel, président de la CCIR, suite aux déclarations du premier ministre Edouard Philippe :

Comme beaucoup de nos concitoyens, j’ai écouté avec attention la déclaration du Premier ministre relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement.



Au cours de son intervention et parmi l’ensemble des mesures présentées, le Premier ministre a présenté les modalités de reprise de l’activité économique à compter du 11 mai.



Il a confirmé que la plupart des entreprises reprendront leur activité en s’assurant de respecter les mesures de protection de leurs salariés et en organisant la distanciation physique avec leurs clients. Il a aussi indiqué que l’activité des bars, cafés, restaurants, cinémas ne reprendrait qu’ultérieurement et que cette date serait fixée à la fin du mois de mai.



Toutes ces mesures auront un impact extrêmement important pour l’activité économique de notre île et la survie de nombreuses entreprises. Le retour à une activité normale sera donc long et difficile. La dernière enquête réalisée par la CCI de La Réunion montre que 78% des chefs d’entreprises pensent qu’il faudra plus de 5 mois pour retrouver une activité d’avant crise, 27% estiment qu’il faudra plus d’un an. Autre chiffre inquiétant, 59% des chefs d’entreprises interrogés redoutent la fermeture pure et simple.



C’est pourquoi, comme je ne cesse de le rappeler depuis plus d’un mois, des aides spécifiques pour La Réunion doivent être mises en œuvre et compléter celles existantes ou annoncées.



Une mesure forte telle que l’annulation pure et simple des charges fiscales et sociales pour toutes les entreprises, et ce pour les mois de confinement et les mois nécessaires à la reprise doit être prise pour assurer tout simplement leur survie sachant que beaucoup d’entre-elles ont encore du mal à sortir des précédentes crises sociales. L’annulation des loyers commerciaux est aussi attendue par la plupart des TPE réunionnaises.



Au cours de son intervention, le Premier ministre a également indiqué que cette stratégie nationale de déconfinement s’appliquait à l’ensemble du territoire, outre-mer compris, mais qu’il relevait de la responsabilité des Préfets de Région d’adapter cette stratégie au contexte sanitaire de chaque territoire et de coordonner le déconfinement avec le soutien des maires des territoires concernés.



Il appartient donc désormais au Préfet de La Réunion de prendre toutes les mesures adaptatives nécessaires afin d’accélérer au plus vite la reprise et ainsi réduire le plus possible l’impact économique de la crise que nous vivons.



Afin d’éviter une nouvelle crise sociale dont les effets risquent d’être dévastateurs, préparons donc demain dès aujourd'hui.



Etat, collectivités, mairies, à chacun de se mobiliser en responsabilité pour sauver toutes nos entreprises.



La CCI sera à vos côtés, car c’est bien ensemble et en agissant très concrètement à la hauteur de la situation, que nous atténuerons le plus possible les conséquences de cette crise sanitaire sans précédents. A.D Lu 133 fois







Dans la même rubrique : < > Monresto.re: La CCI met en ligne un annuaire des restaurants proposant des plats à emporter Covid-19: Seuls les merceries et les commerces spécialisés dans la vente de tissu peuvent ouvrir