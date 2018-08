Ibrahim Dindar revient au Département

Ibrahim Dindar connait les moindres recoins du Palais de la Source comme sa poche. Il y a oeuvré en tant que conseiller général. Aujourd'hui, on dit départemental.... Il en a même longtemps été vice-président. Puis il a occupé des fonctions au Cabinet auprès de Nassimah Dindar.



Il s'apprête à y revenir à compter du 1er septembre en tant qu'attaché auprès du groupe politique majoritaire.



On sait que les groupes politiques disposent de moyens en fonction du nombre d'élus dont ils disposent. Il s'agit de postes de collaborateurs et de moyens en nature (ordinateurs, photocopieuses, papier...). C'est sur un de ces postes qu'Ibrahim Dindar va être embauché.



Son rôle sera d'animer le groupe majoritaire en étant force de propositions, mais aussi de recevoir le public et d'assurer le suivi des dossiers.



Ne s'agissant pas d'un emploi Cabinet à proprement parler, ce nouveau poste ne devrait pas contrecarrer les ambitions politiques du responsable de la Droite sociale puisqu'il n'y a pas d'incompatibilité prévue avec la possibilité de se présenter aux prochaines municipales comme il en a manifesté l'intention.