A la Une .. IVG : JH Ratenon tire à boulets rouges sur les choix faits par N.Dindar, V.Malet et N.Bassire

Le débat autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution continue de faire des vagues au sein des parlementaires locaux. Après Huguette Bello la semaine dernière, qui avait fortement taclé Nassimah Dindar et Viviane Malet (ces dernières s'étaient respectivement abstenue et prononcée contre cette mesure), au tour de Jean-Hugues Ratenon de revenir sur ces choix. Le député de la 5e circonscription ne cache pas son "incompréhension" et voit dans les choix des deux sénatrices mais également de la députée de la 5e circonscription, Nathalie Bassire, qui s'est également prononcée contre cette mesure, une "trahison vis-à-vis de la femme réunionnaise". Par SI - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 15:57