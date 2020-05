Société IRT: "La Réunion continue de vous faire voyager" Difficile d'envisager un voyage à La Réunion en pleine pandémie de coronavirus. Mais la magie d'internet permet d'effacer les frontières et les kilomètres qui séparent les touristes potentiels de notre île. Par le biais de vidéos, de recettes en ligne, ou encore de podcasts, l'Île de La Réunion Tourisme continue de faire "visiter" La Réunion aux touristes de demain, comme indiqué dans ce communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 09:12 | Lu 122 fois

En cette période inédite, l'île intense multiplie les actions pour apporter de l'évasion et donner rendez-vous aux voyageurs demain. Atelier culinaire virtuel, podcast des contes et légendes de La Réunion, yoga, conseils et encouragements pour le Grand Raid, autant d'opérations à destination des petits et grands.





Des séances de yoga en direct, chaque samedi depuis La Réunion



Proposées sur le compte Instagram @reuniontourisme, en collaboration avec la coach professionnelle Angélique Carter, ces séances de yoga ont été programmées aux jours et heures choisis par les internautes. Elles réunissent des centaines de yogis en live chaque week-end et permettent de s’évader durant une heure, peu importe l’endroit où l’on se trouve.





Une recette inédite avec la cheffe réunionnaise étoilée, Kelly Rangama



D’abord imaginée pour une sélection d’agents de voyage via l’application Zoom,

cette opération a finalement été déclinée en version live sur Facebook pour les 580 000 abonnés de la page « Île de La Réunion Tourisme », depuis la cuisine de la toute première cheffe réunionnaise étoilée, Kelly Rangama.



Après avoir été invités à préparer une liste d’ustensiles et d’ingrédients, les abonnés au compte @reuniontourisme ont ainsi pu réaliser, chez eux, une tartelette de tomates anciennes parfumées au curcuma, féta et oignons.



L’ancienne candidate de l'émission à succès Top Chef, diffusée sur M6, a ainsi pu mettre à l’honneur la gastronomie réunionnaise et donner un avant-goût de l'île intense à tous les gourmands, passionnés de cuisine et d'évasion.



Lien de la recette en live :

https://www.facebook.com/ReunionTourisme/videos/584786588803338/



Lien du blog :

https://www.reunion.fr/pratique/blog/tartelette-de-tomates-anciennes-parfumees-au-curcumafetaoignonsverts



Encore plus de recettes a découvrir ici :

https://www.marmiton.org/recettes/album1367986/25-recettes-pour-faire-voyager-vos-papilles-pendant-le0.html#p4







Des conseils de pros pour les sportifs, en prévision du Grand Raid



À l’approche du déconfinement, l’Île de La Réunion Tourisme et l’Association Grand Raid ont mobilisé les traileurs emblématiques de l’évènement, comme Antoine Guillon, Marcelle Puy, Benoit Girondel ou Andrea Huser, pour accompagner le reste du peloton dans sa préparation.



De courtes vidéos réunissant des conseils de nutrition, des exercices fondamentaux ou tout simplement des encouragements, ont été réalisées par les traileurs eux-mêmes, confinés à leur domicile.



Montées puis relayées sur les réseaux sociaux pendant la dernière semaine de confinement, à l’issue du tirage au sort désignant les futurs coureurs du Grand Raid, ces capsules ont permis de rebooster la grande communauté trail avant de reprendre l’entraînement "à l’air libre".







Des idées de recettes réunionnaises traditionnelles sur le site Marmiton



Cette période inédite a vu naître un grand nombre de chefs en herbe au sein des foyers. Curieux de nouvelles inspirations ou de recettes originales, les internautes se sont massivement tournés vers des sites de cuisine et de gastronomie au point que le secteur réunisse près de 60% de la couverture internet en France.



Avec près de 2 millions de visiteurs quotidien, Marmiton s’est naturellement hissé en tête des sites les plus consultés, et c’est tout aussi naturellement que l’Île de La Réunion Tourisme s’est tourné vers Marmiton pour proposer 10 recettes phares de la tradition réunionnaise comme le rougail saucisse, le carri poulet ou la banane flambée.





Un partenariat inédit à l’occasion de la sortie du nouveau film de Rémy TEZIER sur ARTE



Réalisateur coutumier de la nature sauvage depuis plus de 10 ans, Rémy TEZIER connait bien La Réunion. Il a ainsi souhaité mettre à l’honneur l’une des plus belles réconcialiation entre l’Homme et l’animal, illustrant le retour des baleines à bosses et des tortues vertes sur les côtes de l’Île Intense.



Raconté par Cécile de France et produit par Tec Tec Production, ce documentaire a fait l’objet d’un partenariat visant à promouvoir sa première diffusion sur ARTE, vendredi 08 mai à 18h55 (heure Métropole), ainsi qu’à valoriser le travail de réalisation et les sublimes images qui en découlent, à travers les réseaux sociaux notamment.





Des contes réunionnais proposés sous forme de podcasts



Le trésor de La Buse ou encore le voile de la Mariée : nombreux sont les mythes et légendes de La Réunion. Alors quoi de mieux, pour accompagner le déconfinement et continuer de divertir petits et grands, que de proposer une version novatrice et originale de ces contes, sous forme de podcast.



Ancrées dans le patrimoine et racontées par la chanteuse Yaëlle Trulès sur fond de musique traditionnelle, ces « Zistoires Mystérieuses » sont des incontournables de la culture réunionnaise et seront donc, dans les prochains jours, proposées par l’Île de La Réunion Tourisme.





Le premier podcast de cette série est à découvrir ici :

http://smarturl.it/BassinduDiable



Et sur les plateformes de streaming :

• Souncloud : https://soundcloud.com/reuniontourisme

• Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/1190652

• Spotify : https://open.spotify.com/show/3MPSUiB0VMwTvXfZdHxrGr





À voir et revoir également : le dernier film de la destination Réunion, tourné vers l’avenir et porteur d’espoir, donnant rendez-vous aux voyageurs de demain en faisant évoluer le hashtag #gotoreuniontomorrow.



Lien Facebook : https://www.facebook.com/ReunionTourisme/videos/1377498175780319/



