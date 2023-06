Communiqué IRT : "Île de La Réunion : retour gagnant à Roland Garros !"

Par N.P - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 17:22

Le tournoi de Roland Garros 2023 a pris fin hier.



15 ans après, par la volonté d’Huguette Bello Présidente de la Région Réunion, notre Île a fait son grand retour dans l'un des événements majeurs du tennis mondial.



Pendant cette quinzaine, La Réunion a ainsi pu bénéficier avec 3 autres régions de France d’une exposition maximale.



Plus de 600 000 visiteurs ont fréquenté les allées de Roland Garros cette année. Parmi eux, des milliers de personnes ont eu une occasion unique de découvrir notre patrimoine culinaire, un des atouts de notre île, à travers le stand de restauration « le rougail de l’Île de la Réunion ». Ce fut donc une belle visibilité pour La Réunion.



Avant même de tirer tous les enseignements, il convient de souligner que cette opération a été réalisée dans un budget contenu.



« Ce retour à Roland Garros n’aurait pas été possible sans la volonté forte du Président de la Fédération Française de Tennis, M. Gilles Moretton à qui j’adresse mes plus vifs remerciements. Merci également à Mme Samia Badat-Karam, Conseillère de Paris à l’origine de ce projet de retour, mais surtout Réunionnaise, attachée à son île. Preuve que le « coup peut être gagnant » quand tous les partenaires (institutions, élus, professionnels et acteurs du tourisme …) jouent collectif au service de la promotion de La Réunion. » commente Patrick LEBRETON, 1er Vice-Président de la Région Réunion, Président de l’Ile de La Réunion Tourisme.



L'histoire de Roland Garros l'aviateur, est intrinsèquement liée à La Réunion. En renouant avec cet évènement sportif, l’Île de La Réunion Tourisme (IRT) affiche son ambition pour la destination Réunion :

• aller au devant d’une clientèle naturelle du tourisme réunionnais et

• toucher la diaspora réunionnaise de l’hexagone aux profils divers : sportif, universitaire et estudiantin, économique, culturel,…



Un retour gagnant en lequel nous croyons puisque ce partenariat, engagé cette année avec la Fédération Française de Tennis, a vocation à être reconduit dans les années à venir.