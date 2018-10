<<< RETOUR La Réunion Positive

IRMSOI Management en santé





Les acteurs locaux de la santé aux côtés de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI), de la Région Réunion, se sont fédérés autour d’un projet d’Institut de management en santé (association de loi 1901) construit selon un programme original et innovant. Les maquettes de formations mêlent des approches professionnelles et des modules universitaires, avec la délivrance de deux nouveaux masters et des diplômes universitaires.



Outre l’enseignement à des professionnels de santé de la zone Océan Indien, l’IRMSOI a également pour mission de conduire des activités de recherche et de formation préparatoire, initiale, continue, et d’adaptation à l’emploi, dans le domaine du management en santé.



Dans le cadre de sa politique volontariste pour les associations oeuvrant dans le champ de la santé, la Région Réunion a signé une convention partenariale pluriannuelle le 15 octobre 2015. À ce titre, la collectivité régionale a soutenu l’IRMSOI à hauteur de 85 000 €.



“ L’IRMSOI est devenu en quelques années un acteur essentiel de l’offre de formation en santé à la Réunion. La qualité de son enseignement est reconnue de tous sur notre territoire et dans la zone Océan Indien. ”

Yolaine Costes,

Présidente de l’IRMSOI





LES DIPLÔMES DE L’IRMSOI

Objectif : Développer des compétences managériales pour les postes d’encadrement dans des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales :

Débouchés : Encadrant en structure sanitaire, médico-sociale ou sociale

MASTER 2 « PILOTAGE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ » (MASTER POS) :

Objectif : Développer ou approfondir les compétences managériales nécessaires pour devenir dirigeant ou cadre supérieur dans les organisations sanitaires ou médico-sociales.

Débouchés : Dirigeant ou cadre supérieur dans les organisations sanitaires ou médico-sociales.

MASTER 2 « MANAGEMENT EN ENSEIGNEMENT EN SANTÉ » (MASTER MES) :

Objectif : Former des cadres capables de concevoir, de participer et d’accompagner les changements conduits dans les secteurs hospitalier et médico-social en terme de management des équipes de soins ou de pédagogie.

Débouchés : Cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales ; Cadre de santé formateur en soins et d’activités paramédicales ; Cadre responsable d’unité de soins.

IRMSOI

24 avenue de la Victoire, CS 92003 97744 Saint-Denis Cedex 9

➜ info@irmsoi.fr

➜ http://www.irmsoi.fr

0262 90 43 04

