INTIMAGIR : Un centre de ressources pour les personnes en situation de handicap

Briser les tabous et permettre une orientation, tels sont les objectifs du Centre Ressource INTIMAGIR, dont voici le communiqué :

Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 10:33

Suite au Grenelle de lutte contre les violences conjugales en 2019, un Centre Ressource INTIMAGIR a été créé dans chaque région de France. Il a pour objectif de promouvoir de façon positive la Vie Intime, Affective, Sexuelle et le soutien à la Parentalité (VIASP) des personnes en situation de handicap à la Réunion.

Il est porté par l'association du Planning Familial 974 et financé par l'ARS. Pour permettre la libération de la parole sur ces différentes thématiques, un numéro vert GRATUIT et ANONYME est disponible en appelant le 0.800.08.11.11 (service et appel gratuits)

Toute personne concernée peut appeler de 8h à 13h. Les écoutant.e.s sont à la Réunion et formé.e.s au handicap et aux thématiques suivantes : vie affective, santé sexuelle, violences, discriminations, LGBTQIA+... L'idée est de briser les tabous et permettre une écoute et orientation grâce à une cartographie des personnes ressources sur le territoire. Celle-ci est disponible sur le site ( Le centre de ressource IntimAgir | Le planning familial (planning-familial.org) du Centre Ressource INTIMAGIR et nous pouvons également recevoir le public au sein du Planning Familial 974 situé 13 D chemin des mangues carottes à saint Louis.