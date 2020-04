Economie INTERSPORT Réunion répond à l’appel des infirmiers libéraux en offrant des t-shirts INTERSPORT Réunion a décidé d’offrir 200 T-shirts à l'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) Infirmier de l'Océan Indien. Le communiqué :

Le cri du cœur des infirmiers libéraux de La Réunion a été entendu. INTERSPORT Réunion a décidé d’offrir 200 T-shirts ce lundi 30 mars à l'URPS Infirmier de l'Océan Indien. En coton et lavables à 60°C, ils garantissent une élimination totale du Covid-19 au lavage selon le gouvernement. Ces professionnels de santé ont adressé un appel à l’aide aux entreprises réunionnaises pour les aider à s’équiper de vêtements adaptés à l’exercice de leur métier en cette période de crise sanitaire. En effet, appelés à visiter des patients à domicile au quotidien, ils sont en première ligne de cette lutte contre le coronavirus. Pour eux, il s’agit avant tout de protéger leur patientèle et leur famille en réduisant tout risque de propagation du virus.



"Nous, infirmiers libéraux de La Réunion, nous nous mobilisons pour faire face à la catastrophe sanitaire et souhaitons être mieux équipés pour nous protéger, mais aussi protéger nos patients et nos familles. En lançant cet appel, nous espérons obtenir des T-shirts en coton qui soient lavables à une température minimum de 60°C afin d’éliminer totalement le virus", explique Axel Gallerne, infirmier libéral au Cabinet Rangama à La Possession. Cet appel intervient alors que l’île est passée au stade 2 de l’épidémie, et que le nombre de personnes contaminées ne cesse de croître de jour en jour. Cette situation met, en effet, les infirmiers libéraux sous une extrême tension.



Et pour cause, à ce stade de l’épidémie, les masques ne sont pas les seuls moyens de protection. Pour les professionnels, il existe d’autres équipements qui permettent de se protéger. "Lors de nos déplacements chez les patients, nous portons nos vêtements ordinaires qui ne peuvent être lavés à haute température", souligne l’infirmier possessionnais. D’où leur message, diffusé sur les réseaux sociaux et circulé auprès des entreprises locales qui auraient dans leur stock les équipements recherchés.



"Touchés par cet appel au secours, nous n’avons pas hésité à répondre favorablement à cette sollicitation. Nous nous trouvons dans un moment très difficile, et aujourd’hui plus que jamais, nous devons être solidaires pour éradiquer cette maladie. Le Covid-19 se propage rapidement et les professionnels de santé sont au front tous les jours pour notre bien à tous. Il est important qu’ils soient convenablement équipés pour préserver leur santé et celle des Réunionnais", affirme Zeïd Sadar, directeur exécutif d’INTERSPORT Réunion. De concert avec l’initiateur du projet, l’enseigne a remis ce lundi 30 mars, le matériel demandé dans le strict respect des consignes de sécurité émises par les autorités sanitaires. Nicolas Payet Lu 223 fois







