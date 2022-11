Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION INTERREGVOI - Bulletin d'information LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE MOTEUR DE PROJETS POUR L’OCÉAN INDIEN





L’Europe accompagne cette dynamique à travers le programme Interreg V océan Indien, dont l’objectif est de renforcer les liens entre La Réunion, Mayotte et les pays partenaires de l’océan Indien pour répondre à des préoccupations partagées dans les domaines de la gestion des risques naturels et sanitaires, la protection de l’environnement, la formation des jeunes, l’ouverture économique, la valorisation de notre patrimoine culturel, etc.



Ces priorités guident le programme Interreg V actuel ainsi que le prochain programme Interreg VI océan Indien (2021-2027), qui prendra sa relève. Le programme Interreg VI océan Indien sera également l’occasion de renforcer l’implication des pays partenaires et de soutenir des petits projets de coopération. Cette nouvelle forme de coopération offerte pour la période de programmation 2021-2027 permettra de financer de nouveaux porteurs de projets.



Ce bulletin d’information résume les projets soutenus par le programme Interreg V océan Indien au long de l’année 2022, dans les domaines de la formation, de la recherche, de la prévention et gestion des risques climatiques, et de la préservation de notre patrimoine naturel et culturel. Malgré les effets toujours prégnants de la crise sanitaire, l’ampleur et la diversité de ces projets révèlent le dynamisme de notre coopération et ouvrent des perspectives très positives pour l’avenir."



Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion "Par son histoire et les liens indéfectibles qui unissent ses populations, l’océan Indien est un espace d’échanges culturels, scientifiques, éducatifs, économiques, et de codéveloppement pour nos territoires. Il nous offre la possibilité de répondre ensemble, en associant nos atouts et nos spécificités, aux enjeux globaux de l’environnement, du climat, de la santé. Il constitue également une opportunité immense d’ouverture pour nos jeunes et de création de valeur et de débouchés commerciaux pour nos entreprises.L’Europe accompagne cette dynamique à travers le programme Interreg V océan Indien, dont l’objectif est de renforcer les liens entre La Réunion, Mayotte et les pays partenaires de l’océan Indien pour répondre à des préoccupations partagées dans les domaines de la gestion des risques naturels et sanitaires, la protection de l’environnement, la formation des jeunes, l’ouverture économique, la valorisation de notre patrimoine culturel, etc.Ces priorités guident le programme Interreg V actuel ainsi que le prochain programme Interreg VI océan Indien (2021-2027), qui prendra sa relève. Le programme Interreg VI océan Indien sera également l’occasion de renforcer l’implication des pays partenaires et de soutenir des petits projets de coopération. Cette nouvelle forme de coopération offerte pour la période de programmation 2021-2027 permettra de financer de nouveaux porteurs de projets.Ce bulletin d’information résume les projets soutenus par le programme Interreg V océan Indien au long de l’année 2022, dans les domaines de la formation, de la recherche, de la prévention et gestion des risques climatiques, et de la préservation de notre patrimoine naturel et culturel. Malgré les effets toujours prégnants de la crise sanitaire, l’ampleur et la diversité de ces projets révèlent le dynamisme de notre coopération et ouvrent des perspectives très positives pour l’avenir."





Dans la même rubrique : < > Pour le tourisme R ’ unionnais - Visite du Domaine Isautier à Bérive Notre Ecole, Faisons-La Ensemble