[INSOLITE] La Réunion dans le top 7 des îles les plus dangereuses!

Cette vidéo de "Les Meilleurs Tops" comptabilise plus de 100 000 vues. La chaîne YouTube, "Les meilleurs Tops", qui s'est fait une spécialité des classements, place La Réunion dans le top 7 des "Iles les plus dangereuses au monde". En cause: le nombre d’attaques de requin. Un montage vidéo qui comporte autant d’incohérences sur le fond que la forme et véhicule de fausses informations.Mis en ligne le 17 juin dernier, le montage indique 12 attaques survenues ces trois dernières années. Des chiffres inexacts puisque selon le recensement du site info-requin.re , 8 attaques ont été recensées depuis 2014 dont 4 mortelles.Autre erreur: au dernier recensement le nombre d’habitants serait de plus de 800 000 habitants et non 1 million comme annoncé.Et cela sans compter, les nombreuses images utilisées pour illustrer ces propos, des dauphins pris pour des requins ou encore des complexes hôteliers qui ne se situent pas dans notre île.Ce reportage n’a pas trompé les internautes qui n’ont pas hésité à pointer les incohérences et autres fausses informations directement en commentaire.Cette vidéo de "Les Meilleurs Tops" comptabilise plus de 100 000 vues.

