INSEE : La famille "traditionnelle" reste majoritaire à La Réunion

À niveau national, 68% des enfants mineurs vivent au sein d’une famille dite traditionnelle. La Réunion est donc en dessous de la moyenne française mais reste en tête des outre-mer hors Mayotte avec 52%.



Les enfants vivant au sein de familles monoparentales sont eux plus nombreux que la moyenne avec 38% contre 21%.



Enfin, les familles recomposées concernent 10% des enfants mineurs réunionnais (11% à niveau national).



De manière plus globale, l’étude révèle qu’en France, plus les enfants sont âgés, moins ils vivent en famille "traditionnelle". Par ailleurs, les enfants de familles monoparentales et recomposées vivent plus souvent dans un logement surpeuplé.