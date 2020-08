A la Une .. ILEVA : Michel Fontaine réélu à la présidence

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions Sud et Ouest ILEVA a élu son nouveau bureau ce lundi 31 août. Michel Fontaine, président de la CIVIS et maire de Saint-Pierre reste à la présidence. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 15:24 | Lu 633 fois

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions Sud et Ouest ILEVA, s’est tenu ce lundi dans les locaux de la mairie de Saint-Pierre. Les membres du Comité Syndical ont procédé aux élections du président et des vice-présidents du syndicat mixte.



Les membres du bureau ont été élus par scrutin secret uninominal à l’unanimité des votes (13 voix pour 13 votants). Michel Fontaine, président de la CIVIS a été réélu président. Du côté des vices-présidents, on retrouve Emmanuel Séraphin, président du TCO, André Thien Ah Koon, président de la CASUD et Mohammad Omarjee, élu de la CIVIS.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

