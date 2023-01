Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis simplifié d'appel public à la concurrence

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 16 Janvier 2023



I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA - Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) - 17 chemin Joli Fond - Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22 - Email : courrier@ileva.re - Adresse internet : http://www.ileva.re - Adresse du profil d’acheteur : http://smtd-rso.e-marchespublics.com



II. PROCEDURE :

Procédure (européenne) d’appel d’offres ouvert (articles L. 2124-1 et L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2-1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Ccp)



III. OBJET DU MARCHE

1. Intitulé attribué : AOO. EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE COMPOSTAGE DES DECHETS VEGETAUX DU PORT



2. Division en tranches / lots : Non (ni en tranches ni en lots).



3. Autres informations : Critères de jugement des offres : Critères énoncés dans les documents du marché.

Réf. Interne du DCE : F23EPFDVPORT-01 / Id DEMATIS n° 910311 / Réf. BOAMP Annonce n° 23-4308

Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur la plateforme du Pouvoir Adjudicateur (Cf. adresse du profil d’acheteur).

Cf., pour plus de détail : Le règlement de consultation (RC), téléchargeable sur le profil d’acheteur.



IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 6 MARS 2023

à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)



ILEVA