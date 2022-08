Avis de marché & Appels d’offres ILEVA : Avis simplifié d'appel public à la concurrence - Marchés publics de Travaux

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 9 Août 2022



I. POUVOIR ADJUDICATEUR : ILEVA - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION - 17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22. Profil d’acheteur : http://smtd-rso.e-marchespublics.com



II. PROCEDURE : Adaptée ouverte.



III. OBJET DU MARCHE



1. Intitulé attribué : MAPA. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D’ILEVA (Lots 6, 8, 9, 12, 13, 15 et 16)



2. Autres informations :

Division en lots / tranches : OUI (16 lots) / pas de tranches.

Seul les lots 6, 8, 9, 12, 13, 15 et 16 sont concernés par la présente consultation. Il s’agit d’une relance des lots mentionnés ci-avant qui ont été déclaré sans suite par DP n°202205_10 sous la référence DCE M22ENTRETIENBAT-02 pour cause d’absence de candidature et d’offre (lots 8 et 12), insuffisance de concurrence (trop faible nombre d’offres reçues) soit une seule offre reçue pour les lots 6, 9, 13,15 et 16. Le nombre d’adhérentes pour chacun des lots du présent accord-cadre étant de deux au minimum et six au maximum.



Critères de jugement des offres : Valeur technique (80) / Délais d’intervention (20)



Référence interne : M22ENTRETIENBAT-10



Avis intégral consultable à l’adresse du profil d’acheteur (Id DEMATIS : 882136) et sur le BOAMP (n° 22-108956)



DCE téléchargeable sous l’adresse du profil d’acheteur.

IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 29 AOUT 2022 à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)

V. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : LE MARDI 09 AOUT 2022 - SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION - 17, chemin Joli Fond – Basse-Terre - BP 560 - 97410 Saint-Pierre - Tél. : 02 62 71 28 18 - Fax. : 02 62 71 28 22. Profil d’acheteur :: Adaptée ouverte.MAPA.

ILEVA